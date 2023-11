Od rozstania Iriny Shayk i Bradleya Coopera minęły już dwa miesiące. Modelka i aktor spotykali się ze sobą przez 4 lata, jednak po premierze filmu "Narodziny gwiazdy" przestało między nimi się układać. Podobno związek pary rozbiła odtwórczyni roli głównej, Lady Gaga!

Irina Shayk stara się robić dobrą minę do złej gry, jednak to ona została sama i to na dodatek z 2-letnią córeczką! Jak naprawdę gwiazda radzi sobie po rozstaniu? Obecnie odpoczywa od Hollywood na słonecznej Ibizie!