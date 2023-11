Kilka tygodni temu Irina Shayk i Bradley Cooper rozstali się po trwającym kilka miesięcy kryzysie w ich związku. Aktora od dawna podejrzewano o romans z Lady Gagą, którą poznał na planie "Narodzin gwiazdy". Nie tylko zagrali razem w tej produkcji, ale też także wiele razy występowali razem na scenie, wykonując utwór "Shallow". To właśnie wtedy fani zauważyli ogormną chemię pomiędzy artystami, a sama Gaga prawie pocałowała Coopera na oczach Iriny podczas rozdania Oscarów!

Irina i Bradley nigdy jednak nie komentowali plotek o romansie i kryzysie w związku, jednak ich rozstanie mówi więcej niż tysiąc słów. Teraz ponoć Bradley spodziewa się dziecka z Lady Gagą, a tymczasem Irina samotnie wychowuje ich córeczkę Leę! Może liczyć na pomoc tylko jednej osoby!

Samotne macierzyństwo Iriny Shayk

Irina Shayk przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie chodzi do terapeuty, który pomaga jej pokonać załamanie po rozstaniu. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie swojej mamy Olgi. Irina Shayk została ostatnio przyłapana przez paparazzi, gdy wsiadała z Leą do auta, a za nimi wybiegła mama modelki z kubkiem kawy.

Dobrze, że Irina ma chętną do pomocy mamę, bo na Bradleya Coopera ostatnio rzadko może liczyć. Para ma teraz fatalne stosunki, co ostatnio uwiecznili paparazzi. Aktor przyjechał zabrać córkę na spotkanie, a potem odwiózł ją do domu. Cały proces wejścia, oddania dziecka i wyjścia zajął mu dokładnie 7 minut! Para najwyraźniej nie miała o czym ze sobą rozmawiać... Nic więc dziwnego, że Irina jest załamana i smutna na każdym nowym zdjęciu. Myślicie, że niedługo ułoży sobie życie na nowo?

Irina możę liczyć tylko na swoją mamę

Irina jest bardzo smutna na każdym nowym zdjęciu

