Internauci mają dość dziadka partnera Viki Gabor: "Nawet w rodzinie nie ma prywatności"
O romskim ślubie Viki Gabor wiedzą już wszyscy. Choć opublikowane w sieci nagranie zaślubin spotkało się z niezrozumieniem romskich tradycji przez internautów, na pomoc pospieszył Bogdan Trojanek. Dziadek męża Viki Gabor chętnie dzieli się wszystkimi szczegółami dotyczącymi ich nowej ścieżki życia. Fani nie kryją oburzenia jego postawą.
Bogdan Trojanek jako pierwszy opublikował nagranie z romskich zaślubin Viki Gabor i jej męża Giovanniego. Jednak z powodu dużego hejtu wideo szybko zniknęło z sieci. Sama Viki Gabor unikała komentarzy na ten temat, choć publicznie potwierdziła swoje zaręczyny. Romski muzyk został zaproszony do programu "Halo tu Polsat", gdzie po raz kolejny podzielił się z widzami kulisami romskiego ślubu młodej pary. Postawa Trojanka nie przypadła jednak do gustu odbiorcom programu. W sieci zawrzało. Internauci nie szczędzili gorzkich słów.
Bogdan Trojanek zdradza kulisy zaślubin Viki i Giovanniego
Po opublikowanym nagraniu romskiego ślubu Viki i Giovanniego, Bogdan Trojanek zaczął coraz chętniej pojawiać się w mediach. Co więcej, przy każdej rozmowie zdradza coraz więcej szczegółów romskiego małżeństwa młodej pary. Bogdan Trojanek wystąpił w "Dzień dobry TVN", gdzie wyjawił, że romskie wesele będzie trwać ąż 5 dni. Kilka dni temu, wystąpił w programie "Halo tu Polsat!" i również podzielił się kulisami z życia Viki i Giovanniego.
Zaskoczyli nas dlatego, że zrobili według swojego myślenia. Po swojemu, według XXI wieku (...) zaskoczyli nas wszystkich, zaskoczyli rodziców, bo my naprawdę o tym nie wiedzieliśmy
Bogdan Trojanek opowiedział również, że już wcześniej pojawiały się domysły, iż jego wnuk spotyka się z Viki Gabor. Romski muzyk nie traktował tego jednak zbyt poważnie. Dopiero po czasie okazało się, że to coś więcej niż zwykła znajomość.
Ta moja wnuczka, 14-letnia, siostra Giovanniego tak mówi: 'dziadku, on chyba pisze z Viki'. Ja mówię: 'przestań, co ty wygadujesz'. No dzisiaj młodzież do siebie pisze, no normalne, tak... a jednak więcej to jest niż to pisanie, bo jednak stało się, co się miało stać
Bogdan Trojanek w ogniu krytyki. Internauci oburzeni
Pod opublikowanym fragmentem wywiadu Bogdana Trojanka w "Halo tu Polsat!" pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie kryli emocji wobec całej sytuacji i krytykowali postawę Trojanka. Sama Viki Gabor nie wypowiada się publicznie o swoim życiu prywatnym, co wyraźnie podkreśliła podczas ostatniego wywiadu na Sylwestrze z Dwójką. Mimo to Bogdan Trojanek wcale nie gryzie się w język. Odbiorcy jednogłośnie stwierdzają, że romski muzyk przekracza granice prywatności młodej artystki. W sieci zawrzało.
Szkoda dziewczyny, nawet w rodzinie nie ma prywatności.
Wyhamuj, bo robisz więcej szkody niż radości.
Przestańcie mu dawać uwagę!
Jak można być taką osobą? Viki stanowczo nie odpowiada na te tematy, a ten wszystko zdradza
