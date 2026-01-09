Bogdan Trojanek jako pierwszy opublikował nagranie z romskich zaślubin Viki Gabor i jej męża Giovanniego. Jednak z powodu dużego hejtu wideo szybko zniknęło z sieci. Sama Viki Gabor unikała komentarzy na ten temat, choć publicznie potwierdziła swoje zaręczyny. Romski muzyk został zaproszony do programu "Halo tu Polsat", gdzie po raz kolejny podzielił się z widzami kulisami romskiego ślubu młodej pary. Postawa Trojanka nie przypadła jednak do gustu odbiorcom programu. W sieci zawrzało. Internauci nie szczędzili gorzkich słów.

Bogdan Trojanek zdradza kulisy zaślubin Viki i Giovanniego

Po opublikowanym nagraniu romskiego ślubu Viki i Giovanniego, Bogdan Trojanek zaczął coraz chętniej pojawiać się w mediach. Co więcej, przy każdej rozmowie zdradza coraz więcej szczegółów romskiego małżeństwa młodej pary. Bogdan Trojanek wystąpił w "Dzień dobry TVN", gdzie wyjawił, że romskie wesele będzie trwać ąż 5 dni. Kilka dni temu, wystąpił w programie "Halo tu Polsat!" i również podzielił się kulisami z życia Viki i Giovanniego.

Zaskoczyli nas dlatego, że zrobili według swojego myślenia. Po swojemu, według XXI wieku (...) zaskoczyli nas wszystkich, zaskoczyli rodziców, bo my naprawdę o tym nie wiedzieliśmy wspomina Bogdan Trojanek.

Bogdan Trojanek opowiedział również, że już wcześniej pojawiały się domysły, iż jego wnuk spotyka się z Viki Gabor. Romski muzyk nie traktował tego jednak zbyt poważnie. Dopiero po czasie okazało się, że to coś więcej niż zwykła znajomość.

Ta moja wnuczka, 14-letnia, siostra Giovanniego tak mówi: 'dziadku, on chyba pisze z Viki'. Ja mówię: 'przestań, co ty wygadujesz'. No dzisiaj młodzież do siebie pisze, no normalne, tak... a jednak więcej to jest niż to pisanie, bo jednak stało się, co się miało stać zdradził Bogdan Trojanek.

Bogdan Trojanek w ogniu krytyki. Internauci oburzeni

Pod opublikowanym fragmentem wywiadu Bogdana Trojanka w "Halo tu Polsat!" pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie kryli emocji wobec całej sytuacji i krytykowali postawę Trojanka. Sama Viki Gabor nie wypowiada się publicznie o swoim życiu prywatnym, co wyraźnie podkreśliła podczas ostatniego wywiadu na Sylwestrze z Dwójką. Mimo to Bogdan Trojanek wcale nie gryzie się w język. Odbiorcy jednogłośnie stwierdzają, że romski muzyk przekracza granice prywatności młodej artystki. W sieci zawrzało.

Szkoda dziewczyny, nawet w rodzinie nie ma prywatności.

Wyhamuj, bo robisz więcej szkody niż radości.

Przestańcie mu dawać uwagę!

Jak można być taką osobą? Viki stanowczo nie odpowiada na te tematy, a ten wszystko zdradza czytamy w komentarzach.

