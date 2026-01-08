Viki Gabor dopiero co wzięła ślub, a teraz zaskakuje powrotem na Instagram. Fani pytają tylko o jedno!
Viki Gabor ponownie rozgrzała media. Po publikacji nagrań z romskiego ślubu 18-latki i 19-letniego Giovanniego, fani masowo komentują jej powrót na Instagram. W komentarzach pada tylko jedno pytanie!
W ostatnich tygodniach jednym z głównhych tematów były nagrania z romskiego ślubu Viki Gabor i Giovanniego, 19-letniego wnuka Bogdana Trojanka. Wokalistka, znana z zachowywania prywatności, zaskoczyła fanów, gdy do sieci trafiły materiały dokumentujące ceremonię. Choć nagrania zostały szybko usunięte z Facebooka, to wywołały ogromne kontrowersję.
Trojanek, dziadek Giovanniego, potwierdził, że związek młodej pary jest zgodny z romską tradycją i że otrzymał błogosławieństwo rodziny. Zapowiedział również, że na tym nie koniec, bo według romskiego zwyczaju świętowanie może potrwać kilka dni, a para może jeszcze zaskoczyć opinię publiczną. Potem okazało się, że Viki Gabor usunęła posty z Instagrama, a teraz wróciła. Jej fani mają tylko jedno pytanie!
Viki Gabor zniknęła z Instagrama i wróciła z jednym słowem
Po zamieszaniu wokół swojej osoby, 18-letnia Viki Gabor zniknęła z Instagrama. Usunęła wszystkie dotychczasowe posty, wzbudzając tym jeszcze większe zainteresowanie. Jej milczenie trwało kilka dni. We wtorkowy wieczór powróciła, publikując dwa nowe zdjęcia, na których pozuje na kanapie w futrze i kozakach. W podpisie pojawiło się tylko jedno słowo: „OK”.
Fani natychmiast zauważyli jej powrót. Lakoniczny wpis, bez żadnych wyjaśnień, wywołał lawinę komentarzy i interpretacji. Mimo że post nie zawierał żadnych odniesień do ślubu, internauci odczytali go jako sygnał: Viki Gabor wraca do mediów społecznościowych i rozpoczyna nowy rozdział swojego życia.
Fani Viki Gabor pytają o jedno!
Pod postem Viki Gabor na Instagramie szybko pojawiły się setki komentarzy. Część fanów zasypała ją komplementami i nie kryje radości z faktu, że 18-latka wróciła na Instagram. Jednak wśród komentarzy dominowało jedno pytanie: „Gdzie jest Giovanni?”. Internauci czekają na informacje o partnerze wokalistki i z pewnością chcieliby zobaczyć ich wspólne zdjęcie.
A gdzie Giovanni ?
Też o to miałam pytać xD
Nasza śliczna Viki wróciła tęskniliśmy bardzo.
Ślicznie Vikuś piękna jak zawsze.
Sądzicie, że Viki Gabor opublikuje zdjęcie z partnerem?
