W ostatnich tygodniach jednym z głównhych tematów były nagrania z romskiego ślubu Viki Gabor i Giovanniego, 19-letniego wnuka Bogdana Trojanka. Wokalistka, znana z zachowywania prywatności, zaskoczyła fanów, gdy do sieci trafiły materiały dokumentujące ceremonię. Choć nagrania zostały szybko usunięte z Facebooka, to wywołały ogromne kontrowersję.

Trojanek, dziadek Giovanniego, potwierdził, że związek młodej pary jest zgodny z romską tradycją i że otrzymał błogosławieństwo rodziny. Zapowiedział również, że na tym nie koniec, bo według romskiego zwyczaju świętowanie może potrwać kilka dni, a para może jeszcze zaskoczyć opinię publiczną. Potem okazało się, że Viki Gabor usunęła posty z Instagrama, a teraz wróciła. Jej fani mają tylko jedno pytanie!

Viki Gabor zniknęła z Instagrama i wróciła z jednym słowem

Po zamieszaniu wokół swojej osoby, 18-letnia Viki Gabor zniknęła z Instagrama. Usunęła wszystkie dotychczasowe posty, wzbudzając tym jeszcze większe zainteresowanie. Jej milczenie trwało kilka dni. We wtorkowy wieczór powróciła, publikując dwa nowe zdjęcia, na których pozuje na kanapie w futrze i kozakach. W podpisie pojawiło się tylko jedno słowo: „OK”.

Fani natychmiast zauważyli jej powrót. Lakoniczny wpis, bez żadnych wyjaśnień, wywołał lawinę komentarzy i interpretacji. Mimo że post nie zawierał żadnych odniesień do ślubu, internauci odczytali go jako sygnał: Viki Gabor wraca do mediów społecznościowych i rozpoczyna nowy rozdział swojego życia.

Fani Viki Gabor pytają o jedno!

Pod postem Viki Gabor na Instagramie szybko pojawiły się setki komentarzy. Część fanów zasypała ją komplementami i nie kryje radości z faktu, że 18-latka wróciła na Instagram. Jednak wśród komentarzy dominowało jedno pytanie: „Gdzie jest Giovanni?”. Internauci czekają na informacje o partnerze wokalistki i z pewnością chcieliby zobaczyć ich wspólne zdjęcie.

A gdzie Giovanni ?

Też o to miałam pytać xD

Nasza śliczna Viki wróciła tęskniliśmy bardzo.

Ślicznie Vikuś piękna jak zawsze.

Sądzicie, że Viki Gabor opublikuje zdjęcie z partnerem?

