W mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie, mające przedstawiać tradycyjny romski ślub 18-letniej wokalistki Viki Gabor i Giovaniego, wnuka znanego muzyka Bogdana Trojanka. Materiał został opublikowany na Facebooku przez samego Trojanka, który ujawnił, że młodzi pobrali się zgodnie z romską tradycją w Krakowie.

Viki Gabor wzięła ślub?

Na wideo Bogdan Trojanek oświadczył:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele

Słowa Bogdana Trojanka wywołały falę spekulacji w internecie. Z jego wypowiedzi wynika, że ceremonia była przeprowadzona w zgodzie z romską tradycją, która dopuszcza tzw. „ucieczkę”, czyli formę zawarcia związku poprzez samodzielną decyzję pary młodej, bez oficjalnych formalności.

Manager Viki Gabor zabrał głos

W związku z zamieszaniem wokół ceremonii, dziennikarze zwrócili się o komentarz do menadżera Viki Gabor – Oskara Laskowskiego. W rozmowie z TVN przekazał on lakonicznie:

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam

Wokalistka nie opublikowała w swoich mediach społecznościowych żadnych materiałów związanych z wydarzeniem, nie skomentowała też publicznie doniesień o rzekomym ślubie.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby małżeństwo zostało uznane za legalne, musi być zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Romska ceremonia nie ma więc skutków cywilnoprawnych – nie wiąże się z rejestracją małżeństwa w świetle polskiego prawa.

Dlatego też – mimo emocji i reakcji, jakie wywołało wideo – formalnie Viki Gabor i Giovani nie są małżeństwem. Ich ceremonia, choć ważna w kulturze romskiej, nie jest równoważna ze ślubem cywilnym.

Viki Gabor u Kuby Wojewódzkiego, fot. mat. prasowe x-news

