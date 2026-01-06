18-letnia Viki Gabor i 19-letni Giovanni Trojanek na koniec 2025 roku zawarli romski związek małżeński. Ceremonia, zgodna z romską tradycją, została potwierdzona przez dziadka pana młodego, Bogdana Trojanka, znanego muzyka zespołu Terne Roma. To właśnie on poinformował, że młoda para „uciekła” według romskiego zwyczaju i oficjalnie wymieniła się przysięgami w obecności rodziny.

Ten tradycyjny obrządek, choć nie ma mocy prawnej w Polsce, jest niezwykle ważny w społeczności romskiej. Zgodnie z tym zwyczajem, młodzi symbolicznie łączą się w związek, zanim odbędzie się oficjalne, kilkudniowe wesele. Viki Gabor stała się tym samym romską panną młodą. A jak idą przygotowania do hucznego wesela? Bagdan Trojanek uchylił rąbka tajemnicy!

Viki Gabor i Giovanni Trojanek planują huczne wesele?

Romska tradycja weselna zakłada wielodniowe świętowanie z udziałem całej społeczności. Tak będzie również w przypadku ślubu Viki Gabor i Giovanniego Trojanka. Planowana uroczystość ma być barwna i niezwykle huczna z muzyką graną na żywo, kolorowymi strojami oraz obfitymi potrawami serwowanymi przez kilka dni.

Bogdan Trojanek, dziadek pana młodego, w rozmowie z mediami wyjawił, że zanim ustalona zostanie konkretna data wesela, konieczne będzie spotkanie obu rodzin. Dopiero po wspólnych rozmowach zapadną decyzje dotyczące szczegółów ceremonii.

Na razie niech opadną wszystkie emocje. Ustalimy to z rodzicami, dziadkami, mój syn, mój wnuczek ma swego tatę, mamę i Viki też, ma i tatę, i mamę, i dziadków ma. Pojadę do Krakowa, czy oni przyjadą do mnie, i będziemy wtedy ustalać. Zobaczymy, czy zrobimy takie huczne, cygańskie wesele z prawdziwą tradycją - powiedział Bogdan Trojanek w rozmowie z 'Faktem'.

Gdzie i kiedy odbędzie się wesele Viki Gabor?

Na ten moment konkretna data wesela Viki Gabor nie została jeszcze ustalona. Wiadomo jednak, że kluczowym krokiem będzie spotkanie rodzin, które zdecydują o terminie i lokalizacji uroczystości. Kraków, będący miejscem zamieszkania rodziny Gabor, wydaje się być najbardziej prawdopodobnym miejscem świętowania, jednak nie wyklucza się też innego rozwiązania.

W związku z medialnym szumem wokół ślubu, Viki Gabor zabrała głos w sprawie w rozmowie z Eską. Wokalistka zaznaczyła, że nie czuje potrzeby tłumaczenia się ze swoich decyzji i woli opowiadać o sobie poprzez muzykę.

No, nie wiecie nic, ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu. (…) Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie 'Spektrum uczuć', dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. mówiła Viki Gabor w rozmowie z 'Eską'

Sądzicie, że zdjęciami z wesela Viki Gabor pochwali się swoim fanom?

Kim jest Bogdan Trojanek?/ Fot. Instagram bogdantrojanek

Zobacz także: