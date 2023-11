Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostaną rodzicami - będą mieć synka. To wyjątkowy moment zwłaszcza dla Radka Majdana, który w końcu doczeka się upragnionego potomka. Majdan kilka lat temu w jednym z wywiadów zdradził, że bardzo chciałby mieć syna i ma nawet wybrane imię - jakie?

Imię dziecka Rozenek i Majdana - już je wybrali?

Rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana powiększy się już w czerwcu 2020 roku. Gwiazda jest w czwartym miesiącu ciąży i będzie to pierwsze wspólne dziecko tej pary. Wiadomo również, że para najprawdopodobniej spodziewa się synka! Pojawiły się także pierwsze informacje o potencjalnym imieniu dla chłopca. Małgorzata Rozenek woli tradycyjne imiona, za to Radosław Majdan marzy, aby ich potomek nazywał się bardziej nowocześnie. Sportowiec już od dawna bardzo chciał mieć dziecko i w jednym z wywiadów dla "Faktu" przyznał, że jeśli będzie mieć kiedyś syna, to chciałby mu dać na imię Mauro.

[...] jeśli będziemy mieli syna, nazwiemy go Mauro. To na pamiątkę mojej przyjaźni z Argentyńczykiem Mauro Cantoro, z którym grałem w Wiśle Kraków - powiedział w rozmowie z "Faktem", Radosław Majdan.

Warto zaznaczyć, że Małgosia preferuje jednak tradycyjne imiona - jej synowie mają na imię Stanisław i Tadeusz. Jakie imię ostatecznie wybiorą? O tym przekonamy się już z kilka miesięcy!

Przyszłym rodzicom oczywiście gratulujemy i życzymy dużo zdrowia dla mamy i dziecka.

A Wam podoba się to imię?

Małgorzata Rozenek ukrywała od jakiegoś czasu coraz większy brzuszek.

