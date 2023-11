Niektórzy dali się nabrać! Aktorka w wyjaśnieniu na InstaStories zdradziła, że zaokrąglony brzuszek nie był oznaką ciąży, lecz... przejedzenia.

- Kochani, chciałam wam serdecznie pogratulować. Zwłaszcza tym, którzy mnie dobrze znają. Mimo, że to internet, jak się okazuje jednak, część Was doskonale zna moje poczucie zna moje możliwości cielesne i umiejętność zmieniania kształtów. Jednak z przykrością muszę wyznać, że niestety nie jestem w ciąży. Niestety, nie jestem w ciąży Niestety, po prostu jestem gruba. Właśnie to chciałam wam wyznać, ale niestety trochę się nie zrozumieliśmy. Wszystkim, którzy wyczuli w tym poście moje żywe pragnienia, niestety nie rzeczywistość, gratuluje wam tego, że tak dobrze znacie mnie przez Instagrama - powiedziała aktorka.