Ida Nowakowska szykuje się do występu z synem. Maluch towarzyszył jej na każdym etapie

W styczniu tego roku Olga Kalicka została po raz pierwszy mamą. Na świat przyszedł jej synek Aleksy. Aktorka nigdy nie ukrywała, że marzy już o powiększeniu rodziny i macierzyństwie, więc teraz spełnia się w nowej roli. Olga Kalicka jest jednocześnie bardzo aktywną mamą - cały czas pracuje w teatrze czy serialowym planie. Olga Kalicka chętnie też udziela się na Instagramie, gdzie pokazuje codzienność z synkiem. Nie ukrywa, że karmi piersią i pokazuje nieład w mieszkaniu. Jest naturalna, za co cenią ją inne Instamatki. Mimo tego, zdecydowała się pójść w ślady innych gwiazd i nie pokazuje twarzy swojego synka. Do teraz! Olga Kalicka chciała pokazać twarz synka Ostatnio Olga Kalicka wybrała się na spacer z Aleksym i pokazała zdjęcie synka z wózka. O mały włos nie ujawniła jego twarzy, ale chłopiec... zakrył się rączkami! Wszystko wskazuje na to, że mały Aleksy nie miał nastroju na fotografowanie i gwiazdorskie życie akurat w tym momencie nie przypadło mu do gustu;) Sami zobaczcie: Tymczasem Olga Kalicka niedawno pochwaliła się, że wraca do formy! Na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie brzucha po porodzie i trudno uwierzyć, że kiedykolwiek była w ciąży. Ona sama twierdzi, że jej ciało w trakcie ciąży "trochę się posypało". Mój fizjoterapeuta ułożył mi zestaw ćwiczeń, by w bezpieczny sposób, powolutku wracać do formy naprawiając po drodze to co w trakcie ciąży się trochę posypało... 🙈 Staram się wygospodarować „codziennie” raczej... 3 razy w tygodniu (jak dobrze pójdzie) 20-30 minut!! Łatwo nie jest. Początki były tragiczne, ale zaczynam to coraz bardziej lubić! - napisała Olga Kalicka. Naszym zdaniem Olga Kalicka wygląda świetnie! Olga Kalicka spełnia się w roli mamy Aktorka nie ukrywa, że zawsze marzyła o...