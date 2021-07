Wystrojona Ida Nowakowska z wózeczkiem za kulisami międzynarodowej produkcji! "Najsłodszy backstage" 

Ida Nowakowska niemal tydzień po porodzie wróciła do pracy! Finał "Dance Dance Dance" nie mógł się przecież bez niej nie odbyć! Potem mogliśmy znów oglądać Idę Nowakowską w "Pytaniu na śniadanie". To jednak nie koniec zawodowych wyzwań tancerki. Ida zaczynała kiedyś od programu"You can dance", w którym była uczestniczką . Teraz znów powraca do ukochanego formatu jako prowadząca. Od tygodnia na jej Instagramie oglądamy podróże po całej Polsce do miast, w których odbywają się właśnie kwalifikacje do programu. Ida wygląda kwitnąco i wydaje się być bardzo zapracowana. Jak to znosi jej synek? Okazuje się, że chłopiec podróżuje ciągle z mamą! Ida Nowakowska pokazała kulisy "You can dance" W pięknym scenicznym kostiumie karmi synka Ida Nowakowska bardzo chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Odkąd na świecie pojawił się jej synek, którego imienia cały czas nie zdradziła, Ida wciąż pokazuje chłopca na swoim Instagramie. Jednocześnie, co dość mocno wzburzyło fanów , Ida wróciła do realizacji siebie w życiu zawodowym, pracuje niemal tak intensywnie jak kiedyś! Jak jej się to udaje? Okazuje się, że podczas jednego z castingów Idzie towarzyszył mąż, który jednocześnie zajmował się ich synkiem! Ida podzieliła się także zdjęciem zza kulis. Pięknie przebrana, poprawia makijaż a za chwilę... karmi swojego syna. Fani są w szoku jak błyskawicznie gwiazda TVP odnalazła się w roli mamy i jak świetnie radzi sobie łącząc bardzo przecież intensywną pracę prezenterki telewizyjnej i prowadzącej program z macierzyństwem, którego na dodatek doświadcza pierwszy raz w życiu! Też jesteście pod wrażeniem? Zobacz także: Ida Nowakowska zdradza tajemnicę męża. Może to...