Ida Nowakowska przeszła metamorfozę: "Back to natural i cięcie". Co za zmiana!

Julia Wróblewska przeszła sporą metamorfozę! Młoda aktorka mocno ścięła swoje długie włosy i przefarbowała je na ciemniejszy i chłodniejszy kolor. Gwiazda "M jak miłość" na Instagramie i podczas relacji na "InstaStories" pokazała, jak teraz wygląda, a internauci zachwycili się jej nową fryzurą. Musicie zobaczyć, jak teraz prezentuje się Julia Wróblewska! Julia Wróblewska zmieniła fryzurę Julia Wróblewska do tej pory nosiła długie blond włosy w ciepłym odcieniu. Jakiś czas temu aktorka przefarbowała swoje włosy na delikatny róż, ale była to jedynie chwilowa metamorfoza- na co dzień Julia Wróblewska wolała jasny blond. Teraz gwiazda "M jak miłość" dołączyła do grona gwiazd, które postanowiły odmienić swój wizerunek i wybrała się do fryzjera. Julia Wróblewska na InstaStories relacjonowała swoją wizytę w salonie fryzjerskim, a później pochwaliła się efektami metamorfozy. Julia Wróblewska mocno ścięła włosy i zmieniła ich kolor na znacznie ciemniejszy. Nowy look aktorki zachwycił internautów: - Super Ci w nich!🤩 - Pięknie Ci w tych włoskach 🙌 - O niebo lepiej sztos. ❤️ - No i to jest naprawdę prawdziwa ... dobra zmiana😍🌹 - Boski kolor 🥰 super wyglądasz 💞💞- komentują fani. Zobaczcie sami, jak w nowej fryzurze i nowym kolorze włosów prezentuje się Julia Wróblewska! Podoba się Wam jej nowy look? Naszym zdaniem młoda aktorka wygląda naprawdę świetnie! Zobacz także: Julia Wróblewska przez problemy ze zdrowiem ważyła 36 kilogramów! Szokujące wyznanie gwiazdy "M jak miłość" Julia Wróblewska zmieniła kolor włosów i mocno je ścięła. Gwiazda "M jak miłość" skróciła i zmieniła kolor włosów. Zobaczcie...