Ida Nowakowska pokazała zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała jako 18-latka. Ale metamorfoza!

Ida Nowakowska to obecnie jedna z największych gwiazd TVP. Prezenterka zarówno w ciąży, jak i po porodzie jest bardzo aktywna zawodowo i udaje jej się pogodzić macierzyństwo z kolejnymi projektami, których się podejmuje. Niedługo po narodzinach syna Ida Nowakowska nie tylko wróciła do "Pytania na śniadanie" , ale pojawiła się podczas Eurowizji i zdecydowała się zostać prowadzącą w programie "You Can Dance - Nowa Generacja" . Jak sobie radzi na planie? Ida Nowakowska opiekuje się synkiem za kulisami "You Can Dance"! Tancerka w ostatnim czasie bierze udział w nagraniach do programu "You Can Dance" i podczas podróży po Polsce towarzyszy jej syn. Paparazzi przyłapali Idę Nowakowską, jak opiekuje się dzieckiem za kulisami i kiedy chłopiec zasypia - pełna energii wybiega do publiczności! Zobacz także: Brat Małgorzaty Rozenek, Misha Kostrzewski, rozwiódł się i znalazł nową miłość na planie "You Can Dance"! Tylko spójrzcie na te wyjątkowe zdjęcia... Syn Idy Nowakowskiej przyszedł na świat 10 czerwca i niebawem skończy dwa miesiące. Gwiazda do tej pory nie zdradziła jego imienia, co jest dość nietypową sytuacją wśród znanych osób. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" bardzo szybko wróciła do pracy i chłopiec towarzyszy swojej mamie podczas wszystkich wyjazdów na castingi do "You Can Dance". Gwiazda TVP w przerwie w pracy każdą chwilę spędza z dzieckiem. Produkcja umożliwiła jej, aby podczas nagrań do "You Can Dance - Nowa Generacja" miała komfortowe warunki do karmienia i opieki nad dzieckiem. Kiedy poznamy imię synka Idy Nowakowskiej? W rozmowie z Party.pl zapewniła, że już niedługo, tuż po chrzcie świętym! Po tym, jak synek Idy Nowakowskiej zasnął na planie show,...