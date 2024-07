Niedawno na salonach furorę zrobił Hubert Urbański, który na jednej z imprez pojawił się z aktorką Joanną Majstrak. Para była sensacją wieczoru, a żadne z nich nie skomentowało takiego obrotu spraw. Zobacz: Urbański i Majstrak są parą! Na gali kobiecego pisma pokazali się po raz pierwszy

Teraz para będzie gościła na najnowszej okładce magazynu "Party". Już po ich pierwszym wyjściu na salony pojawiły się pewne wątpliwości co do tego czy Urbański i Majstrak są parą. W poniedziałkowym wydaniu znajdzie się odpowiedź na pytanie czy to miłość, czy może prowokacja? Ponadto rodzinna sielanka Nataszy Urbańskiej. Jak gwiazda spędza wolny czas z rodziną? Fani mody też znajdą coś dla siebie, ponieważ w środku znajdzie się przegląd najpiękniejszych sukni z festiwalu w Cannes.

Nowy numer "Party" już od jutra w kioskach.

