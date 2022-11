"Hotel Paradise 6": Eliminacja uczestniczki i powrót uwielbianego bohatera! Zaskakujące "Rajskie Rozdanie"

Na to Rajskie Rozdanie z napięciem czekali wszyscy sympatycy "Hotelu Paradise"! Po licznych spiskach, intrygach i wojnach podjazdowych, a także kontrowersyjnej Puszcze Pandory, podczas której uczestnicy zlinczowali WIktorię, teraz przyszedł nas na ostateczny rozrachunek relacji Wiki i Miłosza. Czy chłopak porzucił ją dla Ohy, jak zapowiadał w poprzednich odcinkach, a może wyrzucił z raju kolejną piękność w imię "budowania związku" z Wiktorią, którą wcześniej zamierzał usunąć z dalszej gry? Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Ostra kłótnia Miłosza i Wiktorii, a potem przytulanie! Wystawi ją dla... Ohy? Emocje w "Hotelu Paradise 4" sięgają zenitu Atmosfera w 4. edycji "Hotelu Paradise" coraz bardziej się zagęszcza. Pomimo iż sympatycy miłosnego hitu TVN 7 z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, już podczas poprzednich odsłon programu przyzwyczaili się do spisków, tajnych paktów, karczemnych awantur oraz łez uczestników, to to, co zadziało się podczas najnowszej Pandory, wywołało prawdziwą gorączkę wśród internautów. Podczas najnowszej Pandory byliśmy świadkami prawdziwego linczu na Wiktorii. Mieszkańcy rajskiego hotelu, jak jeden mąż, zarzucali dziewczynie brak lojalności, a także nazwali ją najbardziej fałszywą, a co gorsza, najbardziej znienawidzoną uczestniczką "Hotelu Paradise", co doprowadziło atrakcyjną blondynkę do łez. Ostre słowa graczy, a także wcześniejsza izolacja Wiki od reszty grupy sprawiły, że widzowie nie tylko oskarżyli uczestników o przemoc psychiczną nad Wiktorią , ale też mieli ogromny żal i pretensje do stacji TVN o brak reakcji produkcji show na zaistniałe...