"Hotel Paradise 4": Uczestnicy nowej edycji, Kuba i Darek, znają się! Już wcześniej ze sobą rywalizowali

Premiera czwartego sezonu "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a my poznajemy kolejnych uczestników show. Do tego grona dołączył teraz 30-letni Darek z Wrocławia, barman oraz model, który ma na swoim koncie udział w innym show TVN! Kogo szuka w programie? Jaki ma typ kobiety? Poznajcie bliżej Dariusza z "Hotelu Paradise 4"! Kim jest Darek z "Hotelu Paradise 4"? Dariusz Tkaczyk ma 30 lat, mieszka we Wrocławiu, na co dzień jest barmanem i modelem. Jego wielką pasją jest siatkówka, w którą gra od kilkunastu lat. Zimą pracuje jako instruktor snowboardu na wyjazdach studenckich w Alpach. Na swoim koncie ma już doświadczenia telewizyjne - w 2018 roku brał udział w "Top Model". Rok później pojawił się w konkursie Mister Polski 2019! Jakim jest człowiekiem? Na stronie programu czytamy: Atrakcyjny, opanowany, raczej nie okazuje swoich emocji. Nie interesują go długodystansowe relacje. Szybko się nudzi i woli krótkie romanse. Uważa, że jeszcze nie jest gotowy na poważny związek. I choć nie wierzy w miłość do końca życia, to nie ukrywa, że jeśli znalazłby tę właściwą kobietę, to chciałby założyć z nią rodzinę. Co z ideałem kobiety? Jak czytamy Dariusz z "Hotel Paradise 4" lubi typ modelki, o szczupłej sylwetce ze śliczną buzią. Szanse mają u niego dziewczyny inteligentne, z poczuciem humoru, szczere, okazujące wsparcie i zrozumienie w każdej sytuacji. Kiedy fani "Hotelu Paradise" dowiedzieli się o jego udziale w show, zaczęli od razu porównywać go do Sebastiana z poprzedniej edycji! Z wyglądu podobny do Seby ;) Myślałam że to Sebastian😂 Znowu myślałam, że to Seba. Może to jakiś młodszy brat 😆 - piszą widzowie. Kiedy rusza "Hotel Paradise 4"? "Hotel...