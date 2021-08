Mister Supranational 2021: Jak poradził sobie Polak, Daniel Borzewski? Wyniki konkursu! 

Za nami wybory Mister Supranational 2018, które odbyły się tydzień temu w Krynicy Zdrój. W konkursie wzięło udział blisko 40 mężczyzn z całego świata! Wśród nich nie zabrakło polskiego reprezentanta, czyli Jakuba Kucnera , modela i trenera personalnego, który wcześniej wziął udział w konkursie międzynarodowym Mister Global w Tajlandii i zdobył tytuł II wicemistera. Teraz już wiemy, kto wygrał konkurs Mister Supranational 2018! Zobacz: O TYM SIĘ MÓWI Mister Polski dołączył do obsady trzeciej części Kogla-Mogla ! Kto wygrał wybory Mister Supranational 2018? Które miejsce zajął Polak? Można było się spodziewać, że konkurs Mister Supranational 2018 będzie robić wrażenie. Mężczyźni prezentowali się w różnych wydaniach, nie zabrakło pokazu w garniturach, tanecznego show z udziałem kobiet czy pokazu w kąpielówkach! Na scenie zaśpiewała piękna i utalentowana Natalia Szroeder. Oczywiście na koniec ogłoszono wyniki, a zwycięzcą okazał się być uczestnik z Indii - Prathamesh Maulingkar. J akub Kucner niestety nie wygrał, ale za to zdobył tytuł 1 Wicemistera Supernational 2018. Gratulujemy! Jakub Kucner u swoim sukcesie Kochani ❤️ Udało się 🏆 1 wicemister Supranational 2018. Co za emocje, tego nie da opisać się żadnymi słowami. Jak obiecałem, dałem z siebie wszystko. I wywalczyłem dla Polski drugie miejsce na podium . Gratuluje @prathamesh_maulingkar, koledze z Indii, nowemu Misterowi Supranational 2018. W pełni zasłużona wygrana i tytuł najprzystojniejszego mężczyzny świata. - napisał tuż po wyborach. Czy Jakub Kucner ma dziewczynę? Jeśli zastanawiacie się, czy Jakub Kucner ma dziewczynę, spieszymy z odpowiedzią - tak! Od kilkunastu miesięcy Mister Polski jest związany z Karoliną Zagozdon! Karolina i Jakub poznali się zaraz po tym, jak Kucner...