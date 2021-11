"Hotel Paradise": Kolejny duet wraca do programu! Uczestnicy zmieszani 

Przed nami ostatnie "rajskie rozdanie" przed finałowym tygodniem w "Hotelu Paradise". Jeden z uczestników otrzymał cenny immunitet, który może odmienić losy wszystkich. W dodatku do rajskiego hotelu ponownie wróciła ulubiona para widzów! Ich nastawienie było jednak inne, niż spodziewaliby się tego ich koledzy.

Nie wiem czy ona udaje czy co?!

Zobaczcie o co chodziło, i kto pojawił się w "Hotelu Paradise"!

"Hotel Paradise": Ulubieńcy widzów wracają do "Hotelu Paradise"

Uczestnicy "Hotelu Paradise" walczą o obecność w finałowym tygodniu. Obecnie w roli singla jest Łukasz, niestety po ostatniej Pandorze wydawać by się mogło, że ma najmniejsze szanse na przetrwanie w grupie. Widzowie są zszokowani jego zachowaniem po powrocie. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że grunt pali mu się pod nogami ale robi wszystko, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. W dzisiejszym odcinku panowie musieli zmierzyć się w konkurencji siłowej, której nagrodą okazał się być immunitet, który trafił do pierwszego Łukasza:

Otrzymujesz immunitet na "rajskie rozdanie". Wykorzystaj go mądrze - brzmiał list

Jednak to nie jedyna niespodzianka, którą odkrył Łukasz. W pomieszczeniu, w którym czekał na niego list z nagrodą powitali go również... Inga i Janek. Chwilę później tuż przed odczytaniem listu o immunitecie w pokoju pojawili się pozostali uczestnicy. Nie kryli radości na widok kolegów, jednak Inga oschle wyprosiła ich z pomieszczenia.

Inga przyznała, że zrobiła to specjalnie by wzbudzić w uczestnikach niepewność, co do tego, co się za chwilę wydarzy:

Byłam bardzo oschła, zimna i dałam taką niepewność

Jednak chwilę później już wzajemnie cieszyli się z ponownego spotkania i kolejnej szansy w drodze ku finałowej "ścieżce lojalności". Zanim to jednak na nastąpi, czeka ich "rajskie rozdanie".

Co zrobił Łukasz ze swoją nagrodą? Początkowo ucieszył się z immunitetu, który daje bezpieczeństwo jego parze z Naną. Jednak treść listu wskazywała na to, że może go komuś przekazać. Zainteresowanie immunitetem wykazała Vanessa, ale również... Łuki, który aktualnie jest singlem. Mając świadomość, że nie będzie w stanie wygrać konkurencji siłowej, dał szansę Łukaszowi i mocno to akcentował nie tylko podczas konkurencji ale i po niej.

Łuki postanowił wystawić wszystkie karty na stół i zapytał Łukasza bezpośrednio czy jest szansa, aby przekazał mu swój immunitet:

Ja podchodzę do Sary, no Mike nie podejdzie do Nany, ona go nie wybierze - próbował go przekonać.

Łukasz przyznał, że wie, jak wykorzystać otrzymany immunitet, jednak trudno przewidzieć czy zawarł pakt z nowym Łukim i w jakikolwiek sposób odwdzięczy się mu za ułatwienie wygranej w konkurencji.