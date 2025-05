Hołownia wbił szpilę Trzaskowskiemu i wywołał burzę w sieci

Emocje związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi sięgają zenitu. I choć wydawać by się mogło, że to Sławomir Mentzen budzi najwięcej kontrowersji, to najnowsze słowa Szymona Hołowni sprawiły, że w sieci zawrzało. Nawiązał do Rafała Trzaskowskiego.