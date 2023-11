1 z 5

Nic tak nie budzi emocji, jak plotki związane z brytyjską rodziną królewską. Nie da się ukryć, że najwięcej z nich dostarcza czas za życia księżnej Diany. Do tej pory nie do końca jasne są relacje Diany i królowej Elżbiety II - dużo mówi się o ich kłótniach, psychicznych problemach Diany i braku uczucia do księcia Karola. Wyobraźnię rozpalają również doniesienia o romansach księżnej Diany. Wśród jej kochanków był m.in. oficer James Hewitt, a co więcej, plotkowano, że owocem ich miłości jest… książę Harry! Teraz po latach prawda wyszła na jaw. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

