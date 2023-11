Pod zdjęciem Anny Skury pojawiła się lawina komentarzy:

Osobiście nie wyobrażam sobie zostawić 1,5 miesięczne dziecko i pojechać samemu na "wakacje", oczywiście każdy ma swoje priorytety.

Noworodek potrzebuje przede wszystkim bliskości, ciepła i mamy... Też nie chce mi się wierzyć, że tak super jest zostawić małą istotkę w domu i lecieć na drugi koniec świata na festiwal. Są w życiu jakieś priorytety chyba... Co innego wyjść na jeden wieczór, żeby się spotkać z koleżankami, a co innego tak zostawiać dziecko. Smutne to dla mnie, a teksty jak to fajnie się tam zabawić jakoś do mnie nie przemawiają.

Nie wiem, czy to normalne i fajne zostawić takie dziecko i będąc jeszcze w połogu, pojechać na festiwal. Bali nie zatonie, a dziecko nie będzie mieć drugi raz miesiąca. Nie jestem matką, ale aż mi się nie chce wierzyć, że to tak serio.