Anna Skura zdradziła, że jeszcze przed porodem wyobrażała sobie, że jak dziecko pojawi się na świecie to z pewnością szybko poinformuje fanów o radosnych wydarzeniach. Niestety, rzeczywistość przerosła blogerkę...

Miała taką wizję, że jak się urodzi to napiszę co się stało, ale to co mnie spotkało to było coś, czego się kompletnie nie spodziewałam- zdradziła w relacji na InstaStories. To był mój największy koszmar życia. To było tak straszne, że stwierdziłam, że nie będę wam tego opowiadać. Było strasznie, ja to chcę wymazać z pamięci.