Córeczka blogerki nosi imię Melody Imaan. Niestety, imię dziewczynki nie wszystkim przypadło do gustu.

Teraz Anna Skura zdradziła, dlaczego wybrała właśnie takie imię dla córeczki.

Wiedzieliśmy z moim mężem, że chcemy wybrać jej oryginalne imię. Jak już się dowiedzieliśmy, że to jest dziewczynka zaczęliśmy poszukiwania, co nie trwało zbyt długo. Melody to jest takie hipisowskie imię, a jeśli chodzi o Imaan to jest taki hołd dla Afryki, którą kochamy, w której mieszkaliśmy kilka lat. Jako pierwsze stwierdziliśmy, że jest może takie za surowe a Melody jest takie wdzięczne, dziewczęce i idealnie do niej pasuje- powiedziała w rozmowie z viva.pl.