Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska wygrali jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami", a po zakończeniu programu wciąż utrzymują bliską relację. Tancerka coraz śmielej odnajduje się także w mediach społecznościowych, regularnie publikując materiały, które przyciągają uwagę internautów. Czy według Bagiego ma szansę stać się pełnoprawną influencerką?

Bagi o karierze Magdaleny Tarnowskiej

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska dali się poznać widzom jako jeden z najbardziej zgranych duetów jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Para nie tylko dotarła do finału programu, ale ostatecznie sięgnęła również po Kryształową Kulę. Jeszcze w trakcie emisji show wokół ich relacji pojawiało się wiele spekulacji, a widzowie zaczęli zastanawiać się, czy poza parkietem również połączyło ich coś więcej. Choć sami nie komentowali plotek jednoznacznie, po programie nadal utrzymują bliski kontakt i regularnie okazują sobie wsparcie.

Przy okazji finału programu "Farma" nasza reporterka porozmawiała z Bagim między innymi o Magdalenie Tarnowskiej, która coraz śmielej rozwija się w mediach społecznościowych. Tancerka regularnie publikuje nowe materiały, a jej internetowe treści cieszą się dużą popularnością wśród fanów. Czy według zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" ma szansę zostać jedną z czołowych influencerek w Polsce?

Myślę, że Magdalena nie chciałaby, żebym tak się o niej wypowiadał. Magdalena przede wszystkim chce być tancerką. (...) Myślę, że ma super odbiór w mediach natomiast wiem, że jej konik to jest na pewno bycie tancerką i chciałaby przede wszystkim być tancerką. A to, że może pokazywać to ludziom w internecie, to myślę że to jest efekt uboczny tego wszystkiego, że potem nazywają ją influencerką powiedział.

