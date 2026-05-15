"Taniec z gwiazdami" od ponad 20 lat jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Nic więc dziwnego, że stacja Polsat postanowiła już rozpocząć prace nad kolejnym sezonem. A co nas w nim czeka? Jak się okazało, nie zabraknie zmian - i to w gronie tancerzy. Przerwę od tanecznego show mają sobie zrobić dwie duże taneczne gwiazdy. O wszystkim poinformował dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak.

Niedawno odbyła się konferencja Polsat Hit Festiwalu 2026, na której pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród przybyłych na wydarzenie artystów nie zabrakło m.in. Edyty Górniak, Skolima, Kayah czy Natalii Szroeder. Na wydarzeniu pojawił się również dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. To właśnie wtedy w rozmowie z reporterem "Faktu" wyznał, że dwie czołowe taneczne gwiazdy nie pojawią się w nadchodzącym sezonie "Tańca z gwiazdami".

Dwie duże gwiazdy taneczne poprosiły mnie o przerwę w tym sezonie i pewnie się na to zdecydujemy, choć cierpię z tego powodu, ale rozumiem, że to jest tak intensywne, daje tyle zachodu, tyle pracy. Małe dzieci, rodzina. Sam przeszedłem w życiu różne trudne historie prywatne, więc jak nie będziemy o tym pamiętać, to to się zepsuje. - przyznał w rozmowie z ,,Faktem''

Fani tanecznego formatu zastanawiają się, czy w nowej odsłonie show wystąpi ich ulubienica, Magdalena Tarnowska. Tancerka od czasu wygranej z Bagim robi prawdziwą furorę nie tylko na parkiecie, ale i w sieci. Z tego też względu widzowie zastanawiają się, czy Madzia nie będzie chciała porzucić udziału w "TzG" na rzecz rozwijania kariery infuencerki. Ona sama na razie dość wymijająco odpowiada na pytania dotyczące jej dalszego udziału w show, a co na to Edward Miszczak? Kiedy reporter "Faktu" zapytał dyrektora programowego Polsatu, co z udziałem Tarnowskiej w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", wówczas Miszczak odpowiedział:

Jest dzisiaj u nas gwiazdą! - odparł zachwycony

Wszystko wskazuje więc na to, że Edward Miszczak bardzo chce kontynuować współpracę z Tarnowską. A czy ona także? O tym przekonamy się zapewne niebawem.

