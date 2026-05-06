Na kilka dni przed wielkim finałem 18. edycji "Tańca z gwiazdami" Jacek Jeschke odezwał się do fanów w mediach społecznościowych. W emocjonalnym wpisie wrócił do historii, która zaczęła się dokładnie dekadę temu na parkiecie programu: wtedy on i Hanna Żudziewicz byli zawodową parą taneczną, dziś są małżeństwem i rodzicami, a w najbliższą niedzielę spotkają się w finale.

Wyjątkowy moment w życiu Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke

Jeschke i Żudziewicz należą do tych nazwisk, które widzowie "Tańca z gwiazdami" kojarzą natychmiast. Oboje są utytułowanymi tancerzami i wielokrotnie pojawiali się w formacie. Fani nie zdawali sobie jednak sprawy, że zbliżający się wielkimi krokami finał 18. edycji ma dla pary szczególnie ważny wymiar.

Jacek Jeschke opublikował na Instagramie pełen emocji wpis, w którym przekazał, że dokładnie 10 lat temu historia jego i Hani miała swój początek. Wtedy jednak nie mieli jeszcze pojęcia, jak potoczą się ich losy.

10 lat temu jako zawodowa para taneczna zaczęliśmy wspólną przygodę z ''Tańcem z gwiazdami''. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak bardzo ta droga nas połączy. Dziś jesteśmy małżeństwem, mamy wspaniałą córeczkę i wciąż dzielimy tę samą pasję. Przez te wszystkie lata ten program był ważną częścią naszego życia, świadkiem naszej historii, zmian i wszystkiego, co wydarzyło się pomiędzy

Zbliżający się finał jest dla Hani i Jacka tym bardziej wyjątkowy, bo znów spotkają się w ostatecznej walce o Kryształową Kulę.

I właśnie teraz, po 10 latach, spotykamy się razem w finale ''Tańca z gwiazdami''. Każde z nas w swojej parze, ale z tym samym sercem, tą samą historią i ogromną wdzięcznością. Dziękujemy za każde wsparcie przez te lata. I sobie nawzajem – za to, że mimo upływu czasu i zmian, wciąż idziemy przez życie razem. Ten finał znaczy dla nas więcej, niż potrafimy opisać

Wpis szybko poruszył fanów. Pełen ciepła wpisy zostawiły również znane osobistości, jak Bagi, Karolina Pisarek, Maffashion czy Julia Suryś.

Ten finał "Tańca z gwiazdami" będzie inny niż wszystkie

Już w tę niedzielę, 10 maja, przekonamy się, która para zgarnie Kryształową Kulę. Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" będzie jednak inny niż poprzednie, bo zmierzą się w nim aż cztery pary! W półfinale z dalszego udziału zrezygnował Piotr Kędzierski, co odbiło się szerokim echem. Szansę na wygraną mają wciąż: Magda Boczarska i Jacek Jeschke, Hania Żudziewicz i Gamou Fall, Sebastian Fabijańki i Julia Suryś oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz.

