Paulina Gałązka przeżywa dramat tuż przed finałem "TzG". Co z jej występem?

Po raz pierwszy w historii „Tańca z gwiazdami” w finale wystąpią aż cztery pary. Po zaskakującej decyzji jurorów programu Polsatu Paulina Gałązka dołączyła do grona finalistów. W rozmowie z naszą reporterką przyznała, że zdążyła się już pożegnać nie tylko z produkcją, ale i swoim tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem. Najpierw przeżyła euforię, ale teraz nad aktorką zebrały się czarne chmury. Wszystko przez poważną kontuzję.

Paulina Gałązka w finale „Tańca z gwiazdami”. Wcześniej pożegnała się z Michałem Bartkiewiczem

W półfinałowym odcinku „Tańca z gwiazdami” doszło do nieprawdopodobnych scen. Jurorzy zdecydowali, że w finale wystąpią aż cztery pary. Emocje wywołał też moment, w którym Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska wycofali się z udziału w „TzG”. Trudno się dziwić, że początkowo do Pauliny Gałązki nie doszło, co się tak naprawdę wydarzyło. Aktorka przyznała naszej reporterce, że pożegnała się już z Michałem Bartkiewiczem i produkcją.

Nadal jestem w szoku. Jeszcze te informacje do mnie dochodzą. (…) Nawet się ze sobą pożegnaliśmy już. Najdłuższa przerwa w naszym życiu. To było tak straszne, tak jak na maturach. Nie wiem, do czego można to porównać powiedziała.

Michał Bartkiewicz także był mocno zaskoczony tym, jak skończył się półfinał „Tańca z gwiazdami”. Przyznał, że nie ma jeszcze pomysłu na finałowy występ.

Cieszę się, że jesteśmy częścią tej historii, kiedy są cztery pary w finale. Będziemy myśleć przekazał.

Paulina Gałązka walczy z poważną kontuzją. Co z finałem „Tańca z gwiazdami”?

Niedawno w mediach pojawiły się tez niepokojące wieści w sprawie Pauliny Gałązki i jej występu w finale „Tańca z gwiazdami”. Okazało się, że aktorka zmaga się z poważną kontuzją. Ujawniła, że konsultowała się już z lekarzem. Teraz musi być szczególnie ostrożna.

To już trwa dwa tygodnie, ta kontuzja. Oczywiście wszystko jest skonsultowane z lekarzem, także dostałam zalecenie, żeby pewnych póz musimy unikać. (...) Żadnego podnoszenia za żebra (...). W ogóle nie robimy podnoszeń. Jesteśmy trochę ograniczeni pod tym względem powiedziała na łamach serwisu Pomponik.

Na szczęście jednak wszystko wskazuje na to, że Paulina Gałązka wystąpi w najbliższą niedzielę w odcinku zamykającym 18. edycję „Tańca z gwiazdami”. Zwróciła się do widzów i podkreśliła, że zamierza dać z siebie wszystko.

Drodzy widzowie, przede wszystkim jest nam bardzo miło za wasze wsparcie. To jest dla mnie takie ogromne wyróżnienie, że na nas głosujecie, że nas polubiliście i nie zawiedziemy was. Na pewno chcemy pokazać się z jak najpiękniejszej tanecznej strony przekazała.

Zobacz także: