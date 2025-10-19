Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Grób dziennikarki tonie w kwiatach

Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła tragicznie 5 września 2025 roku w wypadku samochodowym. Do dramatu doszło na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe w województwie podkarpackim. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła światem mediów i tysiącami jej wiernych słuchaczy i widzów. Miała 55 lat.

Stoparczyk była uwielbiana nie tylko za profesjonalizm, lecz także za zaangażowanie w pracę z dziećmi – prowadziła programy edukacyjne i inicjatywy wspierające najmłodszych. Jej niespodziewana śmierć pozostawiła ogromną pustkę i żal.

Katarzyna Stoparczyk została pochowana na Powązkach

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 września 2025 roku w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie. W ostatniej drodze Katarzynie Stoparczyk towarzyszyli bliscy, współpracownicy i osoby, które ceniły jej dorobek. Urna z prochami dziennikarki została złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Warszawie – niedaleko grobu Kory, legendarnej wokalistki zespołu Maanam.

Warto przypomnieć, że niedawno pojawiły się nowe informacje ws. wypadku Katarzyny Stoparczyk.

Wzruszające pożegnanie Katarzyny Stoparczyk

Grób Katarzyny Stoparczyk porusza do głębi. Spoczywają na nim niezliczone bukiety, wieńce i znicze. Szczególnie wyróżniają się dwa wieńce w kształcie serca, złożone z czerwonych róż. Jeden z nich został podarowany przez rodziców dziennikarki.

Wśród symboli pamięci znajduje się również figurka aniołka, która stoi na starannie usypanym nagrobku. Widok tego miejsca przyciąga uwagę już z daleka – to nie tylko miejsce spoczynku, ale także wyraz głębokiego szacunku i miłości, jaką otaczano dziennikarkę.

Wiązanka runęła na nagrobek Katarzyny Stoparczyk

W czasie wizyty na cmentarzu, redaktor Plejady zauważył poruszającą scenę. Silny wiatr i deszcz sprawiły, że stelaż z jedną z ciężkich wiązanek, wykonanych z przemoczonego materiału, runął na ziemię tuż obok nagrobka. Była to wiązanka podarowana przez rodziców Katarzyny Stoparczyk.

Redaktor obecny na miejscu ustawił ją ponownie w pierwotnym miejscu. Na dołączonej do niej szarfie widnieje poruszający napis: „Dziękujemy, że byłaś – żegnaj Kasiu. Do zobaczenia – rodzice”.

