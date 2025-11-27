Do mediów dotarła dziś wiadomość, która poruszyła cały polski show-biznes. Nie żyje ikona lat 90., uznana modelka i ceniona prezenterka – Agnieszka Maciąg. Gwiazda przez wiele lat inspirowała swoją urodą, stylem życia i działalnością medialną, zdobywając serca tysięcy fanów. Niestety, przegrała długą i nierówną walkę z chorobą nowotworową. Zmarła w wieku zaledwie 56 lat.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Dramatyczne wieści spłynęły dzisiejszego popołudnia do mediów. Nie żyje znana i ceniona modelka, prezenterka i autorka książek - Agnieszka Maciąg. Tragiczną wiadomość przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzina modelki.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie… przekazali bliscy Agnieszki Maciąg.

Przyczyna śmierci Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg od wielu lat zmagała się z chorobą nowotworową. W marcu 2025 roku modelka poinformowała fanów o nawrocie choroby. Po stopniowym wycofaniu się z życia publicznego i mediów skupiła się przede wszystkim na leczeniu oraz na życiu prywatnym, czerpiąc siłę z bliskości rodziny i przyjaciół.

Dla swoich fanów i osób, które śledziły jej karierę, pozostała symbolem niezwykłej wytrwałości, wrażliwości oraz duchowej przemiany, pokazując, że nawet w obliczu trudnych wyzwań można zachować godność, spokój i wewnętrzną harmonię. Jej życie i postawa inspirowały wielu do refleksji nad zdrowiem, szczęściem i sensem codziennych wyborów.

Zobacz także: Widok grobu Katarzyny Stoparczyk porusza do łez. „Dziękujemy, że byłaś”