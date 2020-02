Kinga Rusin opisała swoje after party po Oscarach na prywatnej imprezie u Beyonce i Jaya Z. Furorę zrobiło jej zdjęcie z bardzo szczupłą Adele. Fotka zaczęła rozprzestrzeniać się wiralowo w sieci i trafiła na główne strony największych zagranicznych portali o gwiazdach ("The Sun", "People" czy "Daily Mail"). Światowe media zaczęły również cytować jej wpis o szczegółach imprezy z amerykańskimi ikonami. Kinga zasypywana pytaniami od dziennikarzy postanowiła zarchwizować zdjęcie na swoim profilu.

Dziennikarka, chcąc nie chcąc, stała się bohaterką memów. Inspirując się jej historią na niewinne żarty pozwoliły sobie znajome z branży: Kasia Nosowska, Ewa Stoch i Doda. Co napisały?

Kinga Rusin, we wpisie, który komentował cały świat, opisała swoje spotkanie z Adele, Charlize Theron, Rihanną, Leonardo Di Caprio, Beyonce, Jayem Z oraz całą śmietanką amerykańskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że stał się inspiracją do niewinnych żartów.

Bazując na opowieści dziennikarki, swoją przygodę w Afryce opisała żona Kamila Stocha, Ewa Stoch:

Last days. Za inspirację dla opisu dziękuję @kingarusin. Podczas ostatniej podróży do Afryki rozmawiałam z moją bratową o butach, a raczej ich braku u sporej części społeczeństwa, Masaj uczył mnie tradycyjnego tańca choć nie przypuszczał, że znam kogoś kto skacze równie wysoko. Wiem, to brzmi niewiarygodnie ale zacznę od początku. Dwie drogi na krzyż, niezliczona ilość czegoś co nazwalibyście barakami i około 50 tysięcy mieszkańców. Kilka lat temu pokazałam bliskim zdjęcia z Afryki, a ta kobieta była tak wyjątkowa, że teraz w 2020 moja bratowa, mijając tysiące twarzy nagle mówi: to ta piękność z twojego zdjęcia! Spotkanie z Faridah było jak znalezienie igły w stogu siana. Mając bliskich obok chciałam pomóc im zrozumieć dlaczego tak kocham to miejsce. Miejsce gdzie możesz zaszaleć po prostu tam będąc, ale na pewno nie możesz się wyluzować, zwłaszcza kiedy jak cień, podążają za tobą ludzie z najgorszymi chorobami tego świata. Luz jest na plaży. Miejscowe dzieci, najpierw troje, potem kilkanaścioro, recytują swoje imiona, które trudno zapamiętać i uczą mnie układu choreograficznego do jakiejś zabawy, która okazuje się odpowiednikiem tego, co znam z dzieciństwa. Bawimy się do białego.. wróć! do zmroku, bo kiedy robi się ciemno, na plaży nie jest bezpiecznie, a dzieci muszą jeszcze wrócić do domów w buszu. Panuje tam totalna ciemność, nikt nie robi zdjęć. W wiosce każdy chwali mój ubiór, czują dumę kiedy biała nosi afrykańskie wzory. Ja nie wiem co czuć, widząc kilkulatka w polarku w bałwanki, pożółkłe od użytkowania, kiedy temperatura przekracza 30 stopni w cieniu. Uśmiechnięci żyją tak skromnie, że rozdaję im większość moich ubrań. Proszą o szampon, tabletki przeciwbólowe, podpaski, tampony i "wszystko co mi zostanie". Totalne szaleństwo, posyłają mi takie uśmiechy że moja dusza płacze ze szczęścia. Prawdziwy popis daje odpowiednik kogoś, kogo znacie jako organista w kościele. Gra na puszce po nieznanym mi napoju, wypełnionej jakimś ziarnem i na pustym baniaku po oleju, w który uderza patykiem. Wszyscy ludzie śpiewają i tańczą z radości. Na dodatek Kamil Stoch pisze do mnie, że cieszy się tym razem ze mną i nie może się doczekać aż mnie zobaczy. Ot, zwykła wycieczka