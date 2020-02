Kinga Rusin skasowała zdjęcie z Adele! To przez zamieszanie w światowych mediach? 

Kinga Rusin opublikowała w sieci zdjęcie z Adele, które momentalnie stało się hitem i wiralowo rozprzestrzeniło się w sieci. Fotografia została zrobiona podczas prywatnej imprezy u Beyonce i Jaya-Z. Dziennikarka opisała, jakie gwiazdy tam spotkała oraz co działo się podczas przyjęcia. Jej instagramowy wpis wraz ze zdjęciem został zacytowany w zagranicznych mediach takich jak "People", "The Sun", czy "Daily Mail". Zdjęcie z Adele zdobyło tak ogromne zainteresowanie, ponieważ brytyjska gwiazda rzadko pojawia się w mediach, a ostatnio przeszła spektakularną metamorfozę, schudła ponad 30 kg. Tymczasem hitowe zdjęcie zniknęło z profilu Kingi Rusin... Dlaczego?

Kinga Rusin zdecydowała się na usunięcie zdjęcia i wpisu, o którym przez ostatnią dobę pisał cały świat. Dziennikarka przyznała, że zainteresowanie światowych mediów a propos tego, co wydarzyło się po oscarowej nocy, mocno ją zaskoczyło i nie chce już więcej odpisywać dziennikarzom z całego świata:

Kochani, już nie mam siły odpisywać każdemu dziennikarzowi z osobna (od Polski po Nową Zelandię i Peru) więc napiszę tu, żeby zamknąć sprawę: z oczywistych względów, nie będę udzielać wywiadów ani polskim ani zagranicznym mediom na temat opublikowanego przeze mnie w poprzednim poście zdjęcia, które obiegło świat. Chowam go do archiwum. To było szaleństwo którego nie przewidziałam. Czas odpocząć i trochę się wyspać - w ciągu ostatnich dni spałam raptem parę godzin.