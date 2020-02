Kinga Rusin pozuje z Adele na imprezie u Beyonce! Zdradziła szczegóły! "Beyonce powiedziała, że ją przyćmiłam!"

Kinga Rusin była na prywatnej imprezie Beyoncé‬ i Jaya Z. Wśród gości cała śmietanka światowego show-biznesu. Leonardo Di Caprio, Rihanna, Kardashianki, Kanye West, Travis Scott, Lana Del Rey, Margot Robbie i wiele więcej czołowych nazwisk kina i świata muzyki. Brzmi jak sen, ale to prawda! Dziennikarka opowiedziała o szczegółach tej imprezy. Nie uwierzycie o czym z nimi rozmawiała. Kinga opowiadając o tym dołączyła wspólne zdjęcie z Adele... ono chyba szokuje najbardziej. Zobaczcie, jak wygląda 30 kg szczuplejsza brytyjska ikona!

Kinga Rusin, jak co roku w trakcie Oscarów pojawia się w Los Angeles. Tym razem jednak, zdradziła, że nie jest tam zawodowo ale prywatnie, a czas poświęci na spotkania z przyjaciółmi. Jednak chyba nikt się nie spodziewał, że może mieć na myśli np. prywatną imprezę u Beyonce i Jaya Z! W dodatku spotkała tam Adele, z którą rozmawiała o... butach:

Kinga Rusin zdradziła kilka szczegółów dotyczących samej imprezy:

Ale posłuchajcie od początku... Tylko ok. 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu ... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana.

Niemalże na samym wejściu powitała ją już Adele... tylko, że dziennikarka nie miała pojęcia początkowo z kim rozmawia. Nie poznała piosenkarki, czemu trudno się dziwić. Adele przeszła spektakularną metamorfozę:

Zaczęło się od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawiała mnie na kapcie które sama miała na nogach). Szczerze, nie poznałam jej bo jest teraz szczupła jak przecinek! Gadałyśmy zaśmiewając się do momentu kiedy powiedziała jak się nazywa...😉 Rozmowa z Adele była przepustką do miłej konwersacji z ‪Rihanną‬. A później już było totalne szaleństwo!

Jay Z i Beyonce okazali się być idealnymi gospodarzami. Amerykańska diva pochwaliła nawet strój Kingi. Potem opowiedziała o kolejnych nazwiskach:

Nie da się ukryć, że impreza była przednia. Charlize Theron zainteresowała się nawet tym, czy dziennikarka nie jest głodna! Czy można byłoby sobie wymarzyć lepszą imprezę?

Klan Kardashianek (Kim, Kourtney, Khloe) bawił się we własnym gronie. ‪Kanye West‬ i ‪Travis Scott‬ wzięli udział w radosnym jam session gospodarzy. Popis na scenie dał Puff Daddy, a pod sceną parkietem zawładnęli jego synowie. Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit - Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam.



Zapomniałam o paru osobach: Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon‪,‬ Jeff Bezos, Timothe Chalamet, Spike Lee... Ot, takie zwykłe przyjęcie 😉. Do hotelu wróciłam ‪o 7:00‬...