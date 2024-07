Izabela Zwierzyńska, gwiazda "Barw Szczęścia" już jesienią zostanie mamą synka! Wraz z mężem, Stanisławem Gliniewiczem, wybrała dla niego imię Franciszek. Aktorka od dawna marzyła, żeby zostać mamą. Nie zwalnia jednak tempa w pracy:

Cały czas sporo pracuję, gram jeszcze spektakle dyplomowe w Akademii Teatralnej, często jestem na planie "Barw szczęścia", a w Teatrze Capitol "Hawaje" z moim udziałem grane będą jeszcze pewnie do czerwca, na początku maja byłam w Londynie by przystąpić do egzaminów w Royal Academy of Dramatic Art na intensywne aktorskie studia magisterskie, co było sporym wyzwaniem, w szczególności fizycznym, ale cieszę się, że nawet w tym szczególnym stanie podjęłam wyzwanie i dałam radę! W moim życiu zawsze było intensywnie, sporo się działo, teraz także czeka na mnie napisanie i obrona pracy magisterskiej na AT. Jednak od lipca planuję zwolnić tempo, jak radzą koleżanki i moja Pani Doktor. - mówiła.