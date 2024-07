5 z 8

Magdalena Boczarska często była pytana o to, jak to jest być w związku z młodszym partnerem. Dopiero u Kuby Wojewódzkiego przyznała żartobliwie, że nie narzeka :). Ale dość często pojawiały się informacje w mediach, że aktorka jest zazdrosna o młodszego chłopaka. A to o koleżankę z planu serialu Joannę Opozdę, a to o tancerkę z TzG Hannę Żudziewicz.