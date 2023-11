1 z 6

W połowie sierpnia, w dniach 14-16.08, w Sopocie odbędzie się Sopot Top of The Top Festival 2018! Pokaże go stacja TVN, która ujawniła, go pojawi się na deskach sopockiej Opery Leśnej. A będą to największe polskie i światowe gwiazdy. Podczas trzech dni usłyszymy m.in. Michała Szpaka, Bajm, Kayah czy Lady Pank. Ale to nie wszystko. Na scenie pojawią się zagraniczny artyści, z Jamesem Arthurem na czele. Poznajcie szczegóły program sopockiego festiwalu. Na czyj występ czekacie najbardziej?

Zobacz: Na tę wiadomość czekali wszyscy fani Michała Szpaka!