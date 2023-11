1 z 4

W dniach 14-16 sierpnia odbędzie się Sopot Top of The Top Festival 2018, który pokaże TVN! Stacja stopniowo odsłania nazwiska artystów, którzy pojawią się na scenie w Operze Leśnej. Wiemy już jednak, że jedną z gwiazd będzie sam Michał Szpak!

Kogo jeszcze zobaczymy na scenie? Zobaczcie program Sopot Top of The Top Festival 2018! Cieszycie się na występ Michała Szpaka? My bardzo!

