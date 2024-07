Popularny raper Mezo zareagował emocjonalnie:

Jeśli mam wybierać między symbolem „tolerancji” w postaci brodatej laski, a symbolem „seksizmu” w postaci apetycznych Słowianek to ja, ostoja wyrozumiałości, jestem od dziś 100% SEKSISTĄ! Do boju Donatan/Cleo! No i nacjonalistą jeszcze! A Wy jaką wolicie twarz europejskiej muzyki? - zapytał na Facebooku