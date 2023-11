1 z 15

W końcu! Doczekaliśmy się wielkich gwiazd na Festiwalu w Opolu 2018! Podczas koncertu "Od Opola do Opola" na scenie pojawiły się najwięksi i najpopularniejsi artyści polskiej sceny, co pozwoliło nam skutecznie zapomnieć o wysokim poziomie żenady dwóch pierwszych dni festiwalu (z małymi wyjątkami). Z radością możemy się więc skupić na tym, co dobre i wyjątkowe!

Kto pojawił się w Opolu i dlaczego królowe tego festiwalu były aż trzy? Zobaczcie naszą relację z pierwszej części trzeciego dnia Festiwalu w Opolu 2018!

