Krzysztof Krawczyk świętował w Opolu 55-lecie działalności artystycznej. Od jego występu rozpoczął się drugi dzień festiwalu. Artysta już nie chce lub nie może śpiewać na żywo, dlatego wszystkie jego hity poleciały z playbacku.

Artysta co jakiś czas w trakcie trwania piosenki mówił do publiczności, co jeszcze bardziej uwypukliło to, że nie śpiewa na jubileuszu na żywo. Niestety, nie trafiał też ruchem warg w playback. Publiczność jednak dobrze bawiła się na szlagierach polskiej piosenki, a Krawczyk często żartował ze sceny, że jest dziadkiem i tak trzeba go traktować.

Pojawiły się ostre komentarze w internecie, że Krawczyk wyglądał na scenie jakby brakowało mu tlenu i nie wiedział gdzie jest.