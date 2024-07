Podczas tegorocznego rozdania nagród CMA 2011 (Country Music Awards 2011), można było spotkać mnóstwo świetnie ubranych gwiazd.

Country to amerykański folklor - w Polsce jest nią muzyka biesiadna. Nic dziwnego, że country traktowane jest z przymrużeniem oka, a gwiazdy tej muzyki to zazwyczaj celebryci drugiego rzędu.



Jednak podczas tegorocznej gali CMA, piosenkarki country pokazały na co je stać!



LeAnn Rhymes, założyła kreację projektu Badgley’a Mishki z jego wiosennej kolekcji. Faith Hill pięknie prezentowała się w białej sukni od Chado Ralpha Rucciego. Młodziutka Taylor Swift miała na sobie suknię z trenem od J. Mendela, a Carrie Underwood, cekinową suknię od projektantki Reem Acra oraz szpilki Jimmiego Choo.



