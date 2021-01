Najkrótsze małżeństwa w polskim show-biznesie. Rekord to zaledwie kilka miesięcy!

Choć o niektórych z tych związków, swojego czasu było bardzo głośno, dziś mało kto o nich pamięta. Mimo że lata temu przysięgali sobie miłość i wierność do końca swoich dni, te małżeństwa nie mogą się poszczycić długim stażem. Co więcej, jedno z nich trwało zaledwie pięć miesięcy! Wiecie, o której gwieździe mowa? Zobaczcie kto uplasował się na pierwszym miejscu listy najkrótszych małżeństw w polskim show-biznesie.

Anja Rubik i Sasha Knezevic

ONS.pl

Ślub najsłynniejszej polskiej modelki odbił się ogromnym echem. Kiedy Anja Rubik i Sasha Knezevic postanowili sformalizować swój związek, natychmiast stali się częstymi gośćmi licznych programów i nagłówków na pierwszych stronach gazet. Gwiazdy zostały małżeństwem w 2011 roku, jednak ich miłość nie przetrwała próby czasu. Po czterech latach zaczęły się pierwsze problemy, a w już 2016 roku ich małżeństwo zostało anulowane.

Doda i Radosław Majdan

ONS.pl

To małżeństwo dosłownie przeszło do historii. Doda i Radosław Majdan stanowili jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a kiedy 5 marca 2005 roku odbył się ich ślub, o kreacji wokalistki "Virgin" rozpisywali się dosłownie wszyscy! Co więcej, zyskali oni nawet miano polskich Beckhamów. Tymczasem już w połowie kwietnia 2007 roku Doda złożyła wniosek o rozwód. To gwiazdorskie małżeństwo zakończyło się wraz początkiem 2008 roku, dokładnie 10 stycznia.

Lara Gessler i Paweł Rucz

East News

Córka najsłynniejszej polskiej restauratorki wzięła ślub we wrześniu 2017 roku. Co więcej rozwód Lary Gessler i Pawła Rucza można zaliczyć do jednych z najszybszych w polskim show-biznesie, bo jak się okazuje, małżeństwo tej dwójki skończyło się już na pierwszej rozprawie. Ponoć to rozstanie przebiegło w prawdziwej zgodzie, a małżonkowie, którzy mieli już nowe plany na życie, chcieli jak najszybciej zakończyć sprawę.

Dorota Szelągowska i Adam Sztaba

East News

Mimo że Dorota Szelągowska i Adam Sztaba tworzyli związek przez wiele lat, bo ponad 10, kiedy w końcu w 2013 roku zdecydowali się wziąć ślub, ich drogi szybko się rozeszły. Jak się okazuje, już kilkanaście miesięcy po złożeniu sobie przysięgi, para zdecydowała się na rozstanie, a w 2015 roku wzięła rozwód.

Anna Przybylska i Dominik Zygra

East News

Choć wspominając Annę Przybylską, widzimy ją w ramionach Jarosława Bieniuka, pierwszym i jedynym mężem aktorki był Dominik Zygra. Jak się okazuje, para znała się przed ślubem zaledwie dziewięć miesięcy! Gwiazda "Złotopolskich" i cztery lata starszy od niej mężczyzna zostali małżeństwem w czerwcu 2000 roku. Ich szczęście jednak nie trwało długo. Po 12 miesiącach wzięli rozwód, a jak później zdradziła Anna Przybylska, ich ślub był pochopną i młodzieńczą decyzją. Ponoć od założenia białej sukni aktorkę miała odciągać mama oraz siostra.

Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska

ONS.pl

Małżeństwo Mateusz Damięckiego i Patrycji Krogulskiej przeszło do historii jako... jedno z najkrótszych. Para wzięła ślub 25 września 2010 roku i choć panna młoda zachwyciła wszystkich swoją piękną suknią, jednak już w maju 2011 roku, więc po zaledwie 8 miesiącach, małżonkowie zdecydowali się wziąć rozwód. Dziś nawet Mateusz Damięcki przyznaje, że w tym przypadku był to prawdziwy rekord.

Popełniłem kilka błędów w życiu prywatnym, ale przynajmniej nie znam nikogo, kto byłby tak krótko ze swoim współmałżonkiem jak ja - powiedział dla "Grazii".

Dariusz Michalczewski i Patrycja Ossowska

East News

Dariusz Michalczewski, czyli słynny Tiger, ma za sobą cztery rozwody. Choć ze swoją drugą żoną, Patrycją Ossowską, znany pięściarz znał się sześć lat, para rozstała się już pięć miesięcy po ślubie w 2006 roku. Rozwód, który był zwykłą formalnością, dostali dwa lata później, choć jak się okazuje, Dariusza Michalczewskiego słono on kosztował. Swoje nieudane małżeństwa uznaje za największą, życiową porażkę.

Zona dostała ponad milion złotych za to, że była ze mną trochę ponad dwa miesiące - mówił w "Grazii".

Pamiętałaś, że te pary dawniej tworzyły małżeństwa?