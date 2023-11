Jest też gorący komentarz Tulii po Eurowizji! Nasze reprezentantki dziękują za głosy i wsparcie oraz zapraszają na koncerty w Polsce. Pod koniec maja wystąpią na Festiwalu w Sopocie (transmisja w Polsacie):

Dziękujemy za Wszystkie Wasze głosy i wsparcie! To kolejne, niecodzienne doświadczenie i ważna lekcja na naszym koncie. Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas. Eurowizja przechodzi dla nas do historii, tym samym zaczynamy kolejny rozdział. Przed nami sezon koncertowy zapełniony po brzegi spotkaniami z Wami- zapraszamy między innymi do Sopotu. Żywy dźwięk, żywa emocja- to coś, czego nie dotkniemy w telewizji, a co chcemy Wam dawać dopóki będziemy razem. Mamy dla Was cudowne niespodzianki, które już czekają, by je wypuścić! Jedna mała iskra staje się płomieniem - napisały na swoim Facebooku dziewczyny z Tulii!