Pierwszy półfinał Eurowizji 2019 już za nami. We wtorek 14 maja odbyła się pierwsza odsłona muzycznego konkursu, w którym zaśpiewały reprezentantki Polski. W półfinale zobaczyliśmy występy artystów z 17 państw, jednak do dalszego etapu przeszło już tylko 10. Niestety, jak już wiemy, zespół Tulia nie awansował do finału, który odbędzie się 18 maja. Przegrana naszych reprezentantek podzieliła internautów. W sieci nie brakuje pozytywnych ocen, ale i bardzo ostrych, krytycznych komentarzy!

Reklama

Występ Tulii podzielił internautów

Wydawało się, że Tulia ma spore szanse na to, żeby bez problemu przejść do finału Eurowizji. Niestety, teraz wiemy już, że reprezentacja Polski nie odniosła sukcesu i nie zakwalifikowała się do dalszego etapu konkursu. Jak internauci ocenili występ Tulii na Eurowizji i jak komentują porażkę zespołu?

- Dla mnie wygrałyście ❤️

- Byłyście super! Za dobre byłyście dla nich!!

-???? Dla mnie jeden z najlepszych występów tego wieczoru ????Najlepsze #tulimy ❤️- fani pisali na profilu zespołu na Instagramie.

Jeden z internautów zarzucił dziewczynom z zespołu, że kasują negatywne komentarze.

Halo, Tulia, palą was niektóre komentarze? Rozumiem, że jesteście wkurzone bo odpadłyście, ale kasować połowę wam niewygodnych, aczkolwiek obiektywnych komentarzy, to chyba przegięcie (które zawsze można napisać gdzie indziej, gdzie wpływu mieć nie będziecie ;)...wasze Ego chyba jest zbyt wygórowane podobnie jak wysokie tony jakie wydajecie ;)..no cóż ani jedno, ani drugie w nadmiarze nie jest jednak dobrze rozumiane ????.

Niestety, to nie jedyny taki komentarz. W sieci nie brakuje równie ostrych i bardzo krytycznych opinii na temat występu Tulii na Eurowizji.

- Piosenka o ogniu i brak ognia na scenie? Coś tu jest nie halo

- I bardzo dobrze !!!! Nigdy nie powinna być wybrana piosenka typu folklorystyczno-ludowa!!! Never ever !!!!! Dosyć tej nudnej tandety! Coś nowego, nietypowego, coś, czego nie było, coś, co pasuje do Eurowizji! Maskara Tulia!!!! Nigdy więcej! Do DOMU !!!! Wstyd!!!

- Pali się pali się dziś Polska ze wstydu haha :D po prostu tragedia powinno być im wstyd ze nastoletnia Roksana Węgiel wygrała w swojej kategorii eurowizję a tu jak zwykle klapa ...

- Wstyd wstyd i jeszcze raz wstyd oglądać się tego nie dało, a tym bardziej ich słuchać, czy my naprawdę nie mamy fajnych zespołów, które dadzą fajny występ i każdy Polak będzie mógł być z nich dumny? Aż przykro.. ????- czytamy na profilu Eurowizja TVP na Facebooku.

Widzieliście występ zespołu Tulia w pólfinale Eurowizji? Waszym zdaniem reprezentacja Polski powinna przejść do finału? Zobaczcie, jak zaśpiewały dziewczyny z Tulii!

Występ Tulii na Eurowizji podzielił internautów

Podobał się Wam występ reprezentacji Polski?

Andres Putting