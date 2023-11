Za nami występ Tulii na Eurowizji 2019! Jak wypadła polska reprezentacja? Dziewczyny z zespołu Tulia zaprezentowały się jako czwarte w pierwszym półfinale Eurowizji. Czy zachwyciły europejską publiczność z utworem "Pali się (Fire of Love)?". Zobacz ich wykonanie oraz zdjęcia!

Reklama

Występ Tulii na Eurowizji 2019 podczas pierwszego półfinału!

W pierwszym półfinale wystąpiło 17 krajów walczących o awans do wielkiego finału. Ten już 18 maja w sobotę. Tulia wystąpiła z numerem "4"! Jak poradziła sobie na scenie w Izraelu?

Od kiedy śpiewacie razem, śpiewacie od roku, a brzmi jakbyście od zawsze śpiewały razem, to brzmi niesamowicie - mówiła prowadząca Eurowizję podczas wywiadu z Tulią!

Pełen występ Tulii na Eurowizji 2019 na YouTubie:

Które miejsce zajęła Polska na Eurowizji 2019?

Niestety, Polska nie awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2019. Które miejsce zajęła w półfinale? Tego na razie nie wiadomo. Do wielkiego finału weszły zatem: GRECJA, BIAŁORUŚ, SERBIA, CYPR, ESTONIA, CZECHY, AUSTRALIA, ISLANDIA ,SAN MARINO, SŁOWENIA.

Relacje - tutaj.

Chwilę po ogłoszeniu wyników Tulia wstawiła post na Instagram, w którym podziękowała za wsparcie:

Kochani! Jesteśmy ogromnie wdzięczne za wsparcie i miłe głosy!

Tekst utworu "Pali się (Fire of Love)"

sitting on an iceberg

waiting for the sun

hoping to be rescued

cold and alone

jedna mała iskra staje sie płomieniem

unoszonym wiatrem wiosennych chmur

pali się, pali się

miłosny ogień

płonie w nas, płonie w nas

jak suchy las

kochaj mnie, kochaj mnie

mocniej i mocniej

na nic to, na nic to

ogniowa straż

samotnemu sercu, które tylko wątpi

bo nie przytulane zmarzło na lód

promień obietnicy taki lód roztopi

wyjdzie jak z niewoli kochania głos

pali się, pali się

miłosny ogień

płonie w nas, płonie w nas

jak suchy las

kochaj mnie, kochaj mnie

mocniej i mocniej

na nic to, na nic to

ogniowa straż

porzucone serce, które nic nie czuje

światu obojętne twarde jak głaz

ale gdy przyśpieszy samo się rozkuje

doda oczu blasku nadrobi czas

pali się, pali się

miłosny ogień

płonie w nas, płonie w nas

jak suchy las

kochaj mnie, kochaj mnie

mocniej i mocniej

na nic to, na nic to

ogniowa straż

fire! fire

fire of love!

burns in you

burns in me

burns us alive

love me now

love me now

harder and harder

take me there

be the air I need to survive

Thomas Hanses

Thomas Hanses