Gwiazda TVP zażartowała z Radosława Majdana na Gali Ekstraklasy. Riposta bezbłędna! 

Gala Ekstraklasy to wielkie święto piłki nożnej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wielkich nazwisk ze świata sportu. Ważną rolę podczas rozdania nagród odegrał Radosław Majdan, który wręczył nagrodę w kategorii najlepszy bramkarz. Jego pojawienie się na scenie dało możliwość prowadzącym na rzucenie żartu w stronę byłego piłkarza. Jak na sportowca przystało, Radosław Majdan błyskawicznie odbił piłeczkę.

Gwiazda TVP żartuje z urodzin Radosława Majdana

Radosław Majdan pomimo zakończonej już sportowej kariery wciąż aktywnie działa piłkarskim świecie. Obecnie na antenie Canal+ możemy podziwiać go w roli eksperta i komentatora sportowego. Na wczorajszej Gali Ekstraklasy poznaliśmy zwycięzców w kilku piłkarskich kategoriach m.in najlepszy piłkarz sezonu, najlepszy obrońca czy najlepszy bramkarz. Z uwagi na aktualne zajęcie Radosława Majdana oraz bogatą piłkarską przeszłość został on poproszony o wręczenie nagrody w bliskiej mu kategorii. Były piłkarz wyszedł na scenę by ogłosić najlepszego bramkarza obecnego sezonu. Ostatnie wydarzenia z życia eksperta nie umknęły uwadze prowadzącej, która zażartowała z hucznego świętowania 50. urodzin Radosława Majdana. Zobaczcie, co powiedziała Sylwia Dekiert!

Cieszymy się, że skończyłeś świętowanie i tak szybko dotarłeś na galę - wypaliła nagle prowadząca.

Na odpowiedź Radosława Majdana nie trzeba było długo czekać. W równie żartobliwym tonie odpowiedział Sylwii Dekiert.

A to nie było wcale takie łatwe. Świętowałem parę dni wcześniej i tak sobie to rozłożyłem, żeby przyjść w dobrej formie - odpowiedział na zaczepkę gwiazdy TVP.

Cięta odpowiedź Radosława Majdana nie zakończyła żartobliwego dialogu na scenie. Współprowadzący galę Krzysztof Marciniak dodał coś od siebie...

No ze dwa tygodnie z tego, co pamiętam - wypomniał dziennikarz.

Urodziny Radosława Majdana rzeczywiście trwały dłużej niż przeciętna impreza. Małgorzata Rozenek zadbała o to by mąż nie zapomniał swoich 50. urodzin na długo. Na początku para spędziła kilka dni w Miami, gdzie Małgorzata Rozenek przygotowała urodzinową niespodziankę i zabrała męża na wyścig Formuły 1. Po powrocie do Polski świętowanie trwało w najlepsze. Radosław Majdan bawił z najbliższymi w centrum Warszawy podczas imprezy urodzinowej w rockowym stylu. Głośnie urodziny odbiły się szerokim echem w mediach i trafiły wprost na scenę Gali Ekstraklasy. Trzeba przyznać, że Radosław Majdan świetnie poradził sobie w nowej roli. Niestety na ceremonii pojawił się sam, za to Małgorzata Rozenek kibicowała mu z daleka, co widać pod ostatnim postem Radosława Majdana na Instagramie.

Brawo Pysiuniu 👏 - napisała pod zdjęciem męża.

