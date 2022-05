Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wrócili do Polski. To nie koniec świętowania urodzin piłkarza!

10 maja, Radosław Majdan obchodził 50. urodziny. Z tej okazji Małgorzata Rozenek przygotowała dla niego mnóstwo niespodzianek. Przez cały tydzień starała się zaskoczyć swojego męża, co często wzruszało go do łez. Najpierw zabrała go na tygodniowy wyjazd do Miami, a po powrocie do Warszawy czekało na niego wielkie przyjęcie w gronie przyjaciół i najbliższych. Paparazzi przyłapali małżonków pod jednym z warszawskich hoteli, do którego udali się zaraz po powrocie do Polski! Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek organizuje kolejną imprezę z okazji 50. urodzin Radosława Majdana! Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek co roku dba, aby jej mąż zapamiętał urodziny na długo, jednak tym razem zdecydowała się zaskoczyć go tygodniowymi obchodami jego święta. "Perfekcyjna Pani Domu" w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że 50. urodziny są przełomowym momentem, dlatego zdecydowała się na tak wiele niespodzianek. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzili tydzień w Miami, gdzie każdy kolejny dzień był dla nich wspaniałą przygodą. Gwiazda zadbała o każdy szczegół i starała się spełniać marzenia męża. Małgorzata Rozenek między innymi zabrała Radosława Majdana na wyścig Formuły 1.

Po kilkudniowym urlopie małżonkowie wrócili do kraju. Małgorzata Rozenek przyznała, że jest już bardzo zmęczona świętowaniem, jednak w Warszawie czekają na Radosława Majdana kolejne niespodzianki.

- Niespodziankę mam dla Radosława jeszcze jedną. Tylko nie mówcie nikomu! Powiem wam, że te tygodniowe obchody Radosława urodzin dzisiaj wreszcie znajdą swój szczęśliwy finał, który wymknął się odrobinę spod kontroli. - powiedziała w jednej ze swoich relacji Małgorzata Rozenek.

Z lotniska zakochani od razu pojechali po dzieci, aby zabrać je na imprezę urodzinową!

Po przylocie Majdanowie pojechali do domu, aby szybko przepakować walizki i przywitać się z dziećmi. Później cała rodzina wybrała się do jednego z najbardziej luksusowych warszawskich hoteli, aby dopiąć szczegóły wielkiej imprezy urodzinowej. Paparazzi przyłapali ich w trakcie przygotowań!

Uwagę przyciąga również luźna stylizacja gwiazdy. Małgorzata Rozenek postawiła na kolorowy dres oraz crop-top do kompletu. Całość dopełniła crocksami, które uznawane są za jedne z najbrzydszych butów świata. Gwiazda jednak wcale się tym nie przejmuje, bo doskonale wie, jak modny jest to model!

Po przyjeździe do hotelu przygotowania ruszyły pełną parą. Małżonkowie zdradzili, że impreza będzie w rockowym stylu, ponieważ Radosław Majdan bardzo go lubi. W relacji Małgorzata Rozenek pochwaliła się również nietypowym makijażem, na który się zdecydowała. Gwiazda postawiła na lekki, rozświetlający make-up z odrobiną szaleństwa w postaci kolorowych cekinów.