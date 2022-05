Małgorzata Rozenek o byłych partnerkach Radosława Majdana: "Już nie jestem zazdrosna"

Czy Małgorzata Rozenek boi się jak Radosław Majdan przejdzie kryzys wieku średniego? Gwiazda odpowiedziała na to i inne intymne pytania. Co o nich sądzi o byłych relacjach męża?

Małgorzata Rozenek wyznała, że burzliwa przeszłość męża nie przeszkadza jej. Podkreśliła jednak, że nie zawsze tak było. Gwiazda odpowiedziała na pytania na temat związku z Radosławem Majdanem, zdradzając, czy była kiedyś zazdrosna o ex partnerki męża. Zobaczcie co odpowiedziała!

Małgorzata Rozenek o byłych partnerkach Radosława Majdana

Najgorętsza para polskiego show-biznesu doskonale wie, jak wzbudzić sobą zainteresowanie. Małgorzata Rozenek to żona idealna, która z okazji 50 urodzin męża zabrała Radosława Majdana na krótki wypad do Miami, a chwilę później zorganizowała mu imprezę w rockowym stylu w centrum Warszawy. Radosław Majdan jest obecnie szczęśliwym mężem i ojcem jednak nie zawsze tak było. Były piłkarz ma za sobą szaloną przeszłość i wiele byłych partnerek. Małgorzata Rozenek w rozmowie z Pudelkiem została zapytana o to, czy nie boi się kryzysu wieku średniego męża. Gwiazda zapewniła dziennikarza, że Radosław Majdan się już "wyszalał" więc może być o to spokojna.

- Nie bałam się, że coś strzeli mu do głowy. Radosław zawsze powtarza, że lepiej popełniać błędy w młodości. Radosław wyszalał się tak bardzo, zrobił wszystko i jeszcze więcej - wyznała z ulgą.

Pawel Wodzynski/East News

Małgorzata Rozenek wyznała także, że na początku była zazdrosna o byłe partnerki Radosława Majdana. Dopiero później zaakceptowała burzliwą przeszłość męża. Zobaczcie co odpowiedziała!

- Już nie jestem o to zazdrosna. Na początku to się zdarzało, jak uświadamiałam sobie skalę tego wszystkiego. Trzeba szanować swoją przeszłość, żeby stworzyć swoją przyszłość. Radosław tak bardzo odnalazł się w domu, rodzinie i miłości, którą mamy, że wypad raz na jakiś czas na "dzikie rzeczy" jest ok. Nie mógłby tak żyć - zapewniła.

Obserwując Radosława Majdana widzimy, że Małgorzata Rozenek może mieć dużo racji. Obecnie były piłkarz uwielbia spędzać czas z żoną i dziećmi. Kiedyś było zupełnie inaczej. Radosław Majdan tworzył krótkie związki z kobietami związanymi z show-biznesem, a o jego relacjach było na prawdę głośno. Radosław Majdan zanim Małgorzata Rozenek pojawiła się w jego życiu był żonaty dwa razy. W 1998 roku ożenił się z modelką Sylwią Majdan. Para rozwiodła się kilka lat później, pozostając w dobrych stosunkach. Po rozwodzie oczarowany charyzmą Dody piłkarz zakochał się w wokalistce i w 2005 roku wzięli ślub. Po trzech burzliwych latach małżeństwa para rozwiodła się.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER/Instagram/r_majdan

Po rozwodzie z Dodą wszyscy plotkowali o kolejnych partnerkach Radosława Majdana. Spekulowano na temat jego relacji z Izabelą Janachowską czy polską Angeliną Jolie - Agnieszką Orzechowską. Aż w końcu w 2013 na premierze filmu "Mój biegun" Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek spotkali się po raz pierwszy. W programie "Kobiecym Okiem" gwiazda opowiedziała zabawną anegdotę z poznania się z obecnym mężem.

- Ja pamiętam jak my się spotkaliśmy na premierze. On podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i zauważyłam, że zaczęli poodchodzić fotoreporterzy. Ja mu wtedy powiedziałam: "Radosław nie podchodź do mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem", a on do mnie: "Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka" - wyznała prezenterka.

Od samego początku widać, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dobrze się dobrali. Oboje trafili na siebie z bagażem doświadczeń i szanują swoją przeszłość. Dzięki temu nie ma w ich związku miejsca na zazdrość.

