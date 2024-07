Kariera Christiny Aguilery w ostatnich latach to prawdziwa sinusoida. Z jednej strony jej udział w amerykańskim The Voice okazał się strzałem w dziesiątkę, z drugiej zaś jej ostatnie single i albumy ciężko nazwać przebojami. Na szczęście jej życie prywatne to prawdziwa idylla. Wokalistka niedawno się zaręczyła i ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Przypomnijmy: Jak Aguilera znosi ciążę? Nowe szczegóły amerykańskich mediów

Już w czerwcu startuje natomiast kolejna edycja The Voice i producenci chętnie widzieli w niej po raz kolejny właśnie popularną X-Tinę. Z uwagi na jej błogosławiony stan nie będzie to możliwe i postanowiono rozejrzeć się za godnym zastępstwem. Jak donosi amerykański serwis TMZ, w ósmej edycji The Voice wystąpi Gwen Stefani. Gwiazda i wokalistka No Doubt ma podpisać kontrakt na jeden sezon. Co ciekawe, Stefani sama urodziła zaledwie kilka tygodni temu - na początku marca przywitała na świecie trzeciego syna.

Gwen to dobre zastępstwo dla Aguilery?

