Gwen Stefani uwielbia modowe eksperymenty. Jej styl jest niepowtarzalny, a sama ona jest inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Dlatego też od kilku lat sama wyznacza trendy. Piosenkarka stworzyła markę L.A.M.B., a jej projekty sprzedają się jak świeże bułeczki.

Gwen nawet na co dzień wygląda inaczej niż wszyscy. Wybierając się z synem na zakupy założyła zieloną parkę, przykrótkie czarne spodnie, czarne mokasyny i białe skarpetki! Choć z pewnością nie polecamy eksperymentów z białymi skarpetkami mężczyznom, to taki look inspirowany stylem Michaela Jacksona bardzo nam się podoba!

A Wy, co myślicie o noszeniu białych skarpetek do lakierowanych mokasynów?

