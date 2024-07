1 z 6

Sylwia Grzeszczak w rozmowie z "Pani" odniosła się do krytyki Adama Sztaby oraz Elżbiety Zapendowskiej, którzy jeszcze jakiś czas temu, doceniali jej talent, ale nie chwalili jej repertuaru. Co gwiazda mówi na ich temat?

Sylwia Grzeszczak odpowiada Sztabie i Zapendowskiej!

Kilka lat temu podczas występu Sylwii w "Must be The Music" Adam Sztaba powiedział do uczestników:

Wszystkim życzę, żebyście nie musieli śpiewać takiego repertuaru, jak skądinąd znana Sylwia Grzeszczyk - mówił Sztaba, myląc jej nazwisko.

Z kolei Elżbieta Zapendowska pochwaliła muzykalność Sylwii, ale skrytykowała repertuar:

Sylwia to wybitna wokalistka, osoba szalenie muzykalna. Przykro więc, że wykonuje utwory, które pod względem poziomu nie przystają do jej warunków. W ostatnich latach w polskim popie w ogóle dominowały teksty, które nie dość, że były napisane niepoprawną polszczyzną, to jeszcze opowiadały zazwyczaj o du*ie Maryni... - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z gazeta.pl.

