W ostatnim odcinku „Must Be The Music” zrobiło się naprawdę gorąco! I wcale nie była to zasługa uczestników muzycznego show, tylko jednego z jurorów. Adam Sztaba nie mógł się powstrzymać i skomentował gościnny występ Sylwii Grzeszczak, która zaśpiewała utwór „Małe rzeczy”.

Juror oceniał uczestników show a przy okazji wyśmiał talent piosenkarki i… przekręcił jej nazwisko.

- Wszystkim życzę, żebyście nie musieli śpiewać takiego repertuaru, jak skąd inąd znana Sylwia Grzeszczyk- powiedział w programie na żywo.

Zgadzacie się z opinią Adama Sztaby czy uważacie, że przesadził?

